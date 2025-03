SONDAGGIO - Il Napoli impatta sul Venezia, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Venezia-Napoli termina 0-0: Conte e i suoi sprecano un'enorme chance al Penzo. Non va oltre il pari un sufficiente Napoli che impatta contro un perfetto Venezia: tantissime chances nel primo tempo e poi un pericoloso calo fisico e poca, pochissima qualità. Lukaku, McTominay ma sopratutto Raspadori vanno vicino al gol con il palo colpito da quest'ultimo. Troppa poca intensità nel secondo tempo, con rarissime occasioni e opportunità persa di sorpassare l'Inter in attesa del big match di questa sera. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!