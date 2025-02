SONDAGGIO - Il Napoli pareggia con l'Udinese! Chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!

vedi letture

Non allunga il Napoli che impatta per 1-1 contro l'Udinese: succede tutto nel primo tempo quando McTominay porta in vantaggio gli azzurri ma poi Juan Jesus e Mazzocchi confezionano il pasticcio perfetto: il brasiliano non lascia il pallone a Meret e Mazzocchi per evitare la rimessa laterale regala il pallone ad Ekkelenkamp che batte Meret. Nel secondo tempo il Napoli è confuso, Conte cambia tanto ma il Napoli non rischia mai di vincere la partita. Occasione persa che si porta a +4 ma domani può essere avvicinato pericolosamente dall'Inter. Per te chi si salva? Vota qui il sondaggio!