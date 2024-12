SONDAGGIO - Il Napoli vince a Torino, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli non si ferma e continua la sua corsa in vetta alla classifica battendo anche il Torino: il gol di McTominay decide una gara con zero rischia e dominata sin da subito. La giocata dello scozzese è strepitosa con un mancino scoccato rapidamente e che beffa Milinkovic-Savic. 32 punti in classifica e primo allungo sulla Lazio che perde 3-1 a Parma, in attesa dell'Inter e delle altre squadre. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net