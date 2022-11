SONDAGGIO - Ko indolore per il Napoli: chi è stato il migliore in campo col Liverpool?

Dopo cinque vittorie di fila, il Napoli perde sul campo del Liverpool ma chiude comunque al primo posto il gruppo A

Dopo cinque vittorie di fila, il Napoli perde sul campo del Liverpool ma chiude comunque al primo posto il gruppo A perché ha perso 2-0, con due gol arrivati nei minuti finali firmati Salah-Nunez. Sconfitta indolore per gli azzurri che rimediano il primo ko stagionale al termine di un’altra grande prova di forza e maturità anche ad Anfield. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.