SONDAGGIO - Koulibaly non rinnova, cosa faresti? Tenerlo fino allo svincolo o all’estero per 40mln?

Kalidou Koulibaly pare non abbia voglia di accettare l'importante proposta di rinnovo del Napoli da 6 milioni all'anno per 5 anni e contratto da futuro dirigente.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly pare non abbia voglia di accettare l'importante proposta di rinnovo del Napoli da 6 milioni all'anno per 5 anni e contratto da futuro dirigente. A questo punto le strade dinanzi al senegalese sono due: restare a scadenza o andare all'estero a patto di un'offerta congrua al Napoli di circa 40 milioni. E tu cosa faresti? Lo confermeresti per perderlo a 0 o lo cederesti all'estero per 40mln per poi reinvestire la cifra? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.