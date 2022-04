SONDAGGIO - Napoli-Roma, chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!

Beffa finale per il Napoli che si fa riprendere dalla Roma al 91’.

© foto di www.imagephotoagency.it

Beffa finale per il Napoli che si fa riprendere dalla Roma al 91’. Gli azzurri non riescono a rispondere alle vittorie di Inter e Milan e frenano ancora la rincorsa allo Scudetto. Insigne aveva portato in vantaggio il Napoli all’11’, nei minuti di recupero del secondo tempo il pareggio della Roma firmato El Shaarawy. Quale calciatore salvi tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio suTuttonapoli.net.