SONDAGGIO - Napoli-Sampdoria, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Vittoria di misura del Napoli che batte la Sampdoria grazie ad una prodezza nel primo tempo di Petagna. Azzurri subito sfortunati che perdono Insigne per infortunio, si vedono annullare un gol di Juan Jesus ma nel finale di prima frazione trovano la rete dell’ex Spal. Tre punti pesantissimi arrivati in una situazione e di piena emergenza a causa delle assenze causa infortuni, Coppa d’Africa e positività al Covid-19. Ritorno al successo al Maradona dopo tre sconfitte consecutive e terzo posto in classifica ben saldo. Per te chi è stato il migliore in campo? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.