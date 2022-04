SONDAGGIO - Napoli-Sassuolo, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Non c'è stata partita al Maradona tra Napoli e Sassuolo, con i partenopei che hanno chiuso la partita dopo 21', travolgendo e umiliando l’avversario.

Non c'è stata partita al Maradona tra Napoli e Sassuolo, con i partenopei che hanno chiuso la partita dopo 21', travolgendo e umiliando l’avversario. Gli azzurri travolgono i neroverdi e rispondono alle critiche. Primo tempi che si chiude sul 4-0: a segno Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Secondo tempo che è di fatto accademia, col Napoli che però decide di giocarsela ancora per migliorare ulteriormente lo score: in gol ancora Mertens e infine Rrahmani. Maxime Lopez all’87’ firma il gol della bandiera del Sassuolo. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.