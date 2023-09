SONDAGGIO - Napoli show! 4-1 all’Udinese: chi è stato il migliore in campo?

Al Maradona è finita 4-1, vittoria netta e meritatissima nel segno di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli di Rudi Garcia, in un momento già delicatissimo, ha sfoderato la migliore prestazione da quando il manager francese ha preso il posto di Luciano Spalletti. L'Udinese che evoca dolcissimi ricordi questa volta ha regalato ai campioni d'Italia un successo che ha il sapore della liberazione

Al Maradona è finita 4-1, vittoria netta e meritatissima nel segno di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.