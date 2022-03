SONDAGGIO - Napoli-Udinese, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli: 2-1, come a Verona, anche stavolta nel segno di Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli: 2-1, come a Verona, anche stavolta nel segno di Osimhen. Udinese ko con la doppietta del nigeriano che trascina il Napoli al successo con due gol in 11 minuti. La squadra di Spalletti dà seguito alla vittoria contro l’Hellas e torna ai tre punti in casa che mancavano dal derby campano contro la Salernitana. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.