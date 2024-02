SONDAGGIO - Osi risponde a Lewa! Il Napoli fa 1-1 col Barcellona: chi è stato il migliore?

Tutto rimandato a Montjuic, alla partita di ritorno, tra tre settimane.

Tutto rimandato a Montjuic, alla partita di ritorno, tra tre settimane. Il Napoli dà segni di vita in un momento complicato, ma non ritrova la vittoria contro il Barcellona. Al Maradona l'andata degli ottavi di finale di Champions League termina 1-1, con un lampo del centravanti-campione per parte: Lewandowski prima per i blaugrana, Osimhen per i partenopei. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.