SONDAGGIO - Pari a Bologna! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Termina in parità al Dall'Ara, il Napoli domina il primo tempo ma si fa dominare nel secondo dal Bologna: un gol per tempo e distanze che restano invariate dall'Inter capolista. Nel primo tempo il Napoli approccia alla grande e domina in lungo e largo: superate le prime pressioni forti degli uomini di Italiano, si aprono tante praterie per gli azzurri che al 18' passano in vantaggio con un coast to coast di Zambo Anguissa che termina per fiondare il pallone in porta dopo aver superato Skorupski.

La ripresa è a senso unico, il Bologna domina di lungo ed in largo e con Ndoye pareggia a metà secondo tempo. Nel finale il Napoli va clamorosamente vicino al nuovo vantaggio ma Rrahmani non sfrutta l'ultima chance. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!