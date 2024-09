SONDAGGIO - Poker Napoli a Cagliari: chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli vince a Cagliari espugnando l'Unipol Domus con un secco 0-4: prima Di Lorenzo nel primo tempo e poi i colpi di Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno stendono le speranze di un distratto Cagliari. Grandiosa prova degli uomini di Conte che con maturità e da grande squadra riescono ad archiviare la pratica sarda: spazio anche per l'esordio di McTominay e Gilmour. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net