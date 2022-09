SONDAGGIO - Raspadori, si sprecano i paragoni tra Tevez, Aguero, Baggio e Paolo Rossi: a chi somiglia?

Una magìa di Giacomo Raspadori ha permesso ieri all’Italia di battere l’Inghilterra nella sfida di Uefa Nations League

Una magìa di Giacomo Raspadori ha permesso ieri all’Italia di battere l’Inghilterra nella sfida di Uefa Nations League. L'attaccante del Napoli è stato il match winner a San Siro con una rete strepitosa al 68': stop al volo, sterzata in area e destro preciso sul palo lungo. Si sprecano i paragoni per la punta classe 2000: da Tevez e Aguero fino a Del Piero, Baggio, Mertens e Paolo Rossi. Per te a chi somiglia? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.