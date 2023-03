SONDAGGIO - Show a Torino, il Napoli cala il poker: chi è stato il migliore in campo?

Altro giro, altra vittoria e altro show del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti cala il poker e strapazza il Torino.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro giro, altra vittoria e altro show del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti cala il poker e strapazza il Torino. Dopo il 3-0 all’Eintracht Francoforte, gli azzurri ottengono l’ennesimo successo anche in campionato grazie alla doppietta di Osimhen e alle reti di Kvaratskhelia e Ndombele. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.