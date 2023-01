SONDAGGIO - Simeone fa volare il Napoli! Chi è stato il migliore in campo con la Roma?

Festeggia il Napoli! Gli azzurri vincono il big match del Maradona e allungano a +13 sull'Inter seconda in classifica dopo 20 giornate di campionato.

Festeggia il Napoli! Gli azzurri vincono il big match del Maradona e allungano a +13 sull'Inter seconda in classifica dopo 20 giornate di campionato. Roma ko al termine di una gara a dir poco intensa. Osimhen ha aperto le marcature al 17’, pari di El Shaarawy nella ripresa ma nel finale Simeone, entrato nel finale proprio al posto del nigeriano decide la sfida e fa volare il Napoli. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.