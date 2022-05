SONDAGGIO - Torino-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli che dopo il 6-1 tennistico contro il Sassuolo batte anche il Torino.

Vittoria di misura arrivata nel secondo tempo grazie ad una rete di Fabian Ruiz. Con questa vittoria gli azzurri allungano in classifica sulla Juventus portandosi a +4 sui bianconeri. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.