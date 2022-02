SONDAGGIO - Venezia-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Quarta vittoria consecutiva del Napoli che, al rientro dalla sosta per le nazionali, batte anche il Venezia. Gli azzurri espugnano il Penzo 2-0 e tornano al secondo posto in classifica, portandosi a -1 dall’Inter (che ha una partita da recuperare). Al 59’ arriva il vantaggio con Osimhen colpisce di testa sul secondo palo e batte Lezzerini tornando al gol. Al 100’ poi il raddoppio con Petagna che chiude in contropiede un’azione di Mertens. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.