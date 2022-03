SONDAGGIO - Verona-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

TuttoNapoli.net

Vittoria pesantissima del Napoli, che sbanca il Bentegodi e torna al successo dopo il ko interno incassato contro il Milan. Hellas Verona battuto grazie alla doppietta di Osimhen, decisivo nella vittoria degli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti tocca così quota sessanta punti in campionato, tre in meno della capolista Milan. Per te chi è stato il migliore in campo tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.