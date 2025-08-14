Sorrentino nel promo Sky: “La Champions è un’apparizione, di notte con le luci giuste…”

vedi letture

C'è anche Paolo Sorrentino nel trailer di Sky Sport per le prossime competizioni europee. Il giornalista e telecronista Fabio Caressa chiede al noto regista napoletano e grande tifoso azzurro: "Hai scritto il film sulla Champions?". Sorrentino risponde così: "Non ci ho provato proprio, ci sono troppi colpi di scena e ci sono giocatori che non rispettano mai la trama. Secondo me la Champons non si scrive, è un'apparizione: accade e basta. Di notte.

Con le luci giuste. Allora ho capito, non c'è copione, non c'è regia, solo talento. Questo film lo scrivono loro, i fuoriclasse, che hanno molta più fantasia di me".