Sorrisi e foto con i tifosi: Valentina De Laurentiis protagonista a Dimaro di una lunga giornata allo store

Alle 20.40 mischiata tra la folla rientra in hotel Valentina De Laurentiis, la figlia di Aurelio, la mente del restyling del look e degli store, racconta il Corriere dello Sport: "Cammina da sola, i tifosi le chiedono una foto e lei si ferma con tutti. E sorride dopo una giornata di lavoro. Vero: dalla mattina ha spostato e sistemato maglie, divise, tute, t-shirt, costumi e tutto il materiale in vendita al temporary shop allestito sul piazzale dello stadio insieme con la sua squadra".