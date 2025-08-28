Ufficiale Sorteggio Champions, primo incrocio dalla 1a fascia: il Chelsea al Maradona

vedi letture

Il Chelsea farà visita al Diego Armando Maradona. E' la prima squadra della prima fascia ad incrociare i partenopei, che partono dalla terza fascia. L'altra squadra della prima fascia che affronterà il Napoli quindi riceverà in casa propria gli azzurri. Il live è in corso e puoi seguirlo con il nostro live

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.