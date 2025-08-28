Ufficiale
Sorteggio Champions, primo incrocio dalla 1a fascia: il Chelsea al Maradona
TuttoNapoli.net
Il Chelsea farà visita al Diego Armando Maradona. E' la prima squadra della prima fascia ad incrociare i partenopei, che partono dalla terza fascia. L'altra squadra della prima fascia che affronterà il Napoli quindi riceverà in casa propria gli azzurri. Il live è in corso e puoi seguirlo con il nostro live
