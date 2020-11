Spagna-Olanda, Luis Enrique risparmia Fabian: l'azzurro solo in panchina

Non c'è Fabian Ruiz nell'elenco dei calciatori titolari della Spagna che alle 20.45 ha affrontato in amichevole l'Olanda. La partita si è conclusa sul punteggio di 1-1, Il ct Luis Enrique risparmia l'azzurro lanciando a centrocampo il seguente tridente: Rodri centrale, Koke alla sua destra e Canales (autore del gol) a sinistra. In attacco Asensio con Gerard dietro lo juventino Morata.

🇪🇸 ¡¡¡YA TENEMOS EL ONCE DE ESPAÑA!!!



Estos son los once elegidos por @LUISENRIQUE21 para componer la @SeFutbol que saltará al Johan Cruyff Arena de Ámsterdam ante Países Bajos.#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/IPzzGFLcXu — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 11, 2020