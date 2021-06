Spagna-Portogallo si chiude a reti bianche: Fabian salta solo gli ultimi 15'

La prima partita di Spagna e Portogallo per prepararsi a Euro2020 termina con un pareggio a reti bianche. Il derby iberico si chiude col brivido: Alvaro Morata colpisce una traversa al 91', nell'occasione più importante della gara. La nazionale di Luis Enrique, dominando per gran parte del match, manca di buona mira, mentre quella di Fernando Santos si vede annullare una rete per un fallo di Fonte. Per quanto riguarda gli italiani, Cristiano Ronaldo ha disputato l'intera gara, così come Morata. Fabian Ruiz, invece, è partito titolare e ha lasciato il terreno di gioco al 75' in favore di Koke.