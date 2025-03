Ufficiale Spagna Under 21, da titolare ad escluso: Rafa Marin perde la nazionale

Non figura il nome di Rafa Marin nell'elenco dei giocatori convocati dal ct della Spagna Under 21 per le prossime partite. Il centrale del Napoli resterà così a Castel Volturno a disposizione di Conte in occasione della sosta per le nazionali. L'ex Real era stato convocato nell'ultima sosta, stavolta no. In questa stagione in campionato sempre panchina ad eccezione dei 5' finali con la Lazio a febbraio. Lo scarso impiego ha inciso anche sulla sua esperienza in Under 21, passando da titolare ad una delle rotazioni fino all'esclusione in questa stagione.