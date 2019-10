SPAL-Napoli, i precedenti a Ferrara: azzurri avanti, l'ultimo ko risale al 1962

Sarà il 33esimo confronto in Serie A tra Spal e Napoli, la 17esima edizione a Ferrara. Questi i precedenti al Paolo Mazza: 6 vittorie Spal, 3 pareggi e 7 successi azzurri

Ultima vittoria azzurra in trasferta contro la SPAL: 12 maggio 2019 - Spal vs Napoli 1-2

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la SPAL in Serie A:7 febbraio 1960 - SPAL vs Napoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta con la SPAL: 30 settembre 1962 - SPAL vs Napoli 4-2