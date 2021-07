Spalletti allontana la negatività e manda messaggi per Insigne e Koulibaly

Dopo la conferenza stampa di presentazione e quella di inizio ritiro, Luciano Spalletti ieri è tornato a parlare e l'ha fatto dal palco della piazza di Dimaro, rispondendo direttamente alle domande dei tifosi (circa 400 quelli presenti, tutti col green pass), insieme a Zielinski e Politano. Se nelle prime due uscite ha solo accennato alla necessità di ripartire senza guardare troppo indietro, ieri s'è rivolto direttamente ai tifosi invitandoli a spegnere le polemiche e guardare avanti in merito alla delusione dell'ultima gara della scorsa stagione: "Ora però dobbiamo farla finita con questa partita col Verona. Abbiamo già dato come rabbia e delusione, andare a portarsela dietro significa dargli ulteriore forza. Le partite passano per non ripassare più. Andiamo a quella successiva, non si può cambiare più il risultato dell'altra", le parole del tecnico, stoppando altri tifosi sulla stessa domanda rivolta anche ai giocatori.

Poi il discorso s'è spostato inevitabilmente sui giocatori più chiacchierati sul mercato, a partire dal capitano Lorenzo Insigne: "Si devono incontrare lui ed il presidente per parlare ed io sono convinto che due personalità così poi quando si parleranno troveranno un punto, qualsiasi esso sia, per poter ripartire. Dobbiamo aspettare e poi capiremo cosa si sono detti. Problema non c'è, c'è un appuntamento, al limite ci sarà dopo, ora non possono fare altro. Ottimismo e pessimismo dipendono da cosa ti racconti, io sono ottimista, se te la racconti di traverso sei un pessimista. Per ora è tutto un mettere le mani avanti". Su Koulibaly, invece, ancora più esplicito: "Io mi incateno da qualche parte per tenerlo", ridendo, prima di intonare il coro "Sarò con te", insieme a Politano e Zielinski, e fare un ulteriore passettino verso i tifosi per ricucire lo strappo che s'è consumato nell'arco dell'ultima stagione.