Spalletti, che impatto: dal suo arrivo la Juve ha gli stessi punti di Napoli e Milan

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Questa infatti la classifica di Serie A dalla decima giornata in poi, ovvero da quando Spalletti ha preso le redini della Vecchia Signora.

Da quando è arrivato Spalletti la Juventus ha gli stessi punti di Napoli e Milan. La proiezione oggi è quella di un secondo posto dato che, da quando c'è l'ex CT alla guida dei bianconeri, la Juve ha conquistato gli stessi punti di Napoli e Milan. Questa infatti la classifica di Serie A dalla decima giornata in poi, ovvero da quando Spalletti ha preso le redini della Vecchia Signora.

La classifica dall'arrivo di Spalletti

Inter 57 punti

Juventus 45

Milan 45

Napoli 45

Como 42

Atalanta 40

Roma 36

Genoa 33

Bologna 33

Lazio 32

Udinese 31

Sassuolo 29

Parma 29

Fiorentina 28

Torino 27

Cagliari 24

Lecce 21

Cremonese 13

Verona 13

Pisa 13