Spalletti, che impatto: dal suo arrivo la Juve ha gli stessi punti di Napoli e Milan

Spalletti, che impatto: dal suo arrivo la Juve ha gli stessi punti di Napoli e Milan TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Notizie
di Arturo Minervini
Questa infatti la classifica di Serie A dalla decima giornata in poi, ovvero da quando Spalletti ha preso le redini della Vecchia Signora.

Da quando è arrivato Spalletti la Juventus ha gli stessi punti di Napoli e Milan. La proiezione oggi è quella di un secondo posto dato che, da quando c'è l'ex CT alla guida dei bianconeri, la Juve ha conquistato gli stessi punti di Napoli e Milan. Questa infatti la classifica di Serie A dalla decima giornata in poi, ovvero da quando Spalletti ha preso le redini della Vecchia Signora.

La classifica dall'arrivo di Spalletti

Inter 57 punti
Juventus 45
Milan 45
Napoli 45
Como 42
Atalanta 40
Roma 36
Genoa 33
Bologna 33
Lazio 32
Udinese 31
Sassuolo 29
Parma 29
Fiorentina 28
Torino 27
Cagliari 24
Lecce 21
Cremonese 13
Verona 13
Pisa 13