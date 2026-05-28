Retroscena Italiano: il Bologna non ha opposto resistenza all'ipotesi Napoli

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Il Bologna e Vincenzo Italiano si sono ufficialmente separati, arrivando a un accordo per la risoluzione del contratto

Il Bologna e Vincenzo Italiano si sono ufficialmente separati, arrivando a un accordo per la risoluzione del contratto. Tutto in tranquillità. Lo scrive Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, tramite il proprio sito: "Vincenzo Italiano dice addio al Bologna. L’allenatore e i rossoblù hanno trovato l’accordo per la separazione consensuale in grande serenità dopo il vertice che vi abbiamo anticipato nelle scorse ore.

Oggi, 28 maggio, il ds Di Vaio, la dirigenza, il presidente, l’allenatore e i suoi agenti si sono ritrovati a Casteldebole per parlare del futuro dell’ex Fiorentina. Alla fine, le parti si sono dette addio dopo 2 stagioni ricche di soddisfazioni. L’apice dell’avventura di Italiano al Bologna è stato, senza dubbio, la vittoria della Coppa Italia a maggio 2025".