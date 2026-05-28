Conferme su Allegri-Napoli: pronto l'affondo decisivo, ma prima Max deve fare una cosa

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Una scelta che arriva nei minuti in cui l'altro candidato forte, Vincenzo Italiano, aveva trovato l'accordo per liberarsi in maniera consensuale dal Bologna

Il Napoli sembra aver preso una direzione concreta e nelle ultime ore ha dato un'accelerata nella trattativa con Massimiliano Allegri per la panchina del dopo Antonio Conte. Dopo il licenziamento da parte del Milan, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis si è messo in contatto con l'entourage dell'allenatore e ora tutto sembra pronto per l'affondo decisivo, dopo gli attestati di stima arrivati nel corso delle passate stagioni fra i due.

E Italiano?

Una scelta che arriva nei minuti in cui l'altro candidato forte, Vincenzo Italiano, aveva trovato l'accordo per liberarsi in maniera consensuale dal Bologna. L'ex Fiorentina nella giornata di ieri sembrava essere il favorito, ma oggi il soprasso di Allegri è scenario sempre più probabile, con De Laurentiis che gli ha prospettato una base di accordo biennale su cui costruire il nuovo progetto sportivo del Napoli.

Allegri deve trovare anche l'accordo col Milan

Oltre a dover trovare gli accordi definitivi col Napoli, nelle prossime ore Allegri ed il suo entourage dovranno anche definire i termini per l'addio al Milan. Dopo il deludente finale di stagione, ricordiamo, Gerry Cardinale aveva optato per il reset totale licenziando Furlani, Tare, Moncada e lo stesso Allegri che dovrà così stabilire i dettagli del suo addio prima di mettere nero su bianco l'eventuale accordo col Napoli. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.