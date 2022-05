Spalletti concede due giorni liberi alla squadra: martedì la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria di ieri a Torino, che ha quasi certificato il terzo posto il classifica, Spalletti ha concesso due turni di riposo agli azzurri.

Dopo gli ultimi due turni giocati di sabato, il Napoli tornerà a giocare di domenica alle 15. Dopo la vittoria di ieri a Torino, che ha quasi certificato il terzo posto il classifica, Spalletti ha concesso due turni di riposo agli azzurri. Appuntamento per la ripresa degli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno, in vista dell'ultima gara casalinga della stagione contro il Genoa, fissato dunque per martedì.