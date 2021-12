Spalletti concede un giorno libero alla squadra: domani la ripresa degli allenamenti

Un giorno libero per il Napoli, che in questo lunedì riposerà per poi ricominciare ad allenarsi domani in vista del Milan. A comunicarlo è il club azzurro tramite il proprio sito ufficiale: "Dopo la gara contro l'Empoli il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A".