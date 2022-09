Spalletti, corsa contro il tempo per l'anticipo col Torino: venerdì l'ultimo rientro

L'ultimo sarà Lozano: nella notte non ha preso parte all'amichevole persa dal Messico contro la Colombia

Avvicinamento all'anticipo pomeridiano col Torino abbastanza complesso per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ieri ha ritrovato Zielinski e Lobotka, i primi a rientrare dalle nazionali dei 14 convocati (15 prima del ritorno a casa di Politano e che solitamente sono addirittura 17 con l'infortunato Osimhen e Anguissa, risparmiato dal Ct) e soltanto tra oggi e domani avrà gran parte del gruppo. Per quasi tutti sarà necessaria una prima giornata di lavoro esclusivamente per smaltire le fatiche dei vari impegni che comunque hanno visto continuare il loro momento magico ai giocatori più brillanti (Raspadori e Kvaratskhelia su tutti), ma anche permesso agli altri che hanno avuto meno spazio di trovare minuti e condizione (come ad esempio Ostigard, Elmas, Lozano).

I rientri tra oggi e domani

Oggi dovrebbe toccare ad Elmas, Kvratskhelia, Mario Rui e gli italiani Di Lorenzo, Meret, Zerbin e Raspadori, ma soltanto per un lavoro di scarico mentre gli ultimi a Castel Volturno dovrebbero essere Ostigard, Olivera, Kim e Rrahmani, gestito dal Ct nella seconda gara del Kosovo perché reduce da un affaticamento.

L'ultimo sarà Lozano

Nella notte non ha preso parte all'amichevole persa dal Messico contro la Colombia. Qualcosa di positivo per Spalletti, ma resterà da gestire il viaggio visto che Lozano dovrebbe rientrare in tempo soltanto per la rifinitura di venerdì, alla vigilia della sfida col Torino che comunque dovrebbe affrontare da titolare.