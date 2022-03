Spalletti ha buoni ricordi legati al Milan: numeri favorevoli, tutti i precedenti in A

In Serie A ne rintracciamo 26 e negli ultimi 14 ha sempre fatto punti: 11 affermazioni (fra Roma, Inter e Napoli), 3 match chiusi in parità.

A Luciano Spalletti sono favorevoli anche i numeri che emergono dagli scontri diretti col Milan. In Serie A ne rintracciamo 26 e negli ultimi 14 ha sempre fatto punti: 11 affermazioni (fra Roma, Inter e Napoli), 3 match chiusi in parità (con Inter e Roma). L’ultima battuta d’arresto risale all’annata 2005-2006 quando in occasione del 38esimo turno fece 1-2 guidando i giallorossi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E IL MILAN IN CAMPIONATO

14 vittorie Spalletti

5 pareggi

7 vittorie Milan

37 gol fatti dalle squadre di Spalletti

31 gol fatti dal Milan