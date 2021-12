Spalletti non recupera nessun titolare: le possibili scelte per il Leicester

Non sembra voler rientrare l'emergenza in casa Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è attesa domani dalla gara decisiva contro il Leicester ed al lungo elenco degli indisponibili s'è aggiunto anche Stanislav Lobotka, che dovrà fermarsi per almeno un paio di settimane, andando così a ridurre ulteriormente le scelte del tecnico dei partenopei che a centrocampo deve già rinunciare ad Anguissa ed anche a Fabian che anche ieri ha svolto solo terapie ed un po' di lavoro personalizzato.

Non recupera nessun titolare

Oltre a Fabian, non recupera per domani neanche Lorenzo Insigne. I due non si sono allenati fino a questo momento in campo e difficilmente Spalletti li rischierà anche a gara iniziata in una situazione già d'emergenza per quanto riguarda gli infortuni. A centrocampo dunque verrà proposto dal primo minuto Demme, l'unico centrocampista a disposizione in questo momento, probabilmente affiancato da Zielinski e per gestirli eventualmente a gara iniziata c'è Elmas e come ultima soluzione l'adattamento di Mario Rui.

Un rientro in panchina e due alternative in crescita

L'unica buona notizia arrivata ieri è il ritorno in gruppo di Kostas Manolas, fuori da tempo e quindi difficilmente pronto a dare subito un contributo, ma che quantomeno potrà rappresentare un cambio ai due centrali Rrahmani e Juan Jesus, costretti agli straordinari nelle ultime gare dopo l'infortunio di Koulibaly. Spalletti dovrà accontentarsi della crescita dei giocatori rientrati nell'ultimo periodo, in particolare Ounas e Politano, pronti anche ad un impiego dall'inizio in modo da preservare Lozano, o semplicemente spostarlo sull'altra fascia qualora fosse necessario avere Elmas in mediana.