Spalletti ora ha tante scelte e attende una buona notizia dalla Coppa d'Africa

La vittoria di Bologna ha segnato la fine del grande periodo d'emergenza. Luciano Spalletti ha visto la sua squadra dominare la gara, trascinata proprio dai giocatori al rientro, finalmente in buone condizioni dopo qualche allenamento in gruppo. Il tecnico del Napoli ora sta sfruttando la settimana tipo per migliorare ulteriormente la condizione dei vari Fabian, Zielinski, Lozano, Mario Rui e parallelamente gestire meglio i tanti che hanno tirato la carretta in questi mesi e sono arrivati spremuti al match contro la Fiorentina. Non solo: il tecnico può avere altre notizie positive nei prossimi giorni.

Rientra subito Insigne

Uscito per un problema muscolare contro la Sampdoria, il capitano del Napoli sta molto meglio e ieri ha già svolto una parte dell'allenamento in gruppo. Chiaramente non verrà rischiato contro la Salernitana, essendoci ora alternative in ogni reparto per poter ruotare, ma Spalletti nei prossimi giorni conta di averlo pienamente in gruppo ed a quel punto potrebbe valutare la convocazione per il derby campano.

Primo ritorno dalla Coppa d'Africa?

Nel pomeriggio l'Algeria di Adam Ounas - ultima nel girone E con un solo punto raccolto - si gioca tutto contro la favorita Costa d'Avorio. L'eliminazione è una possibilità concreta ed a quel punto Ounas, che comunque ha avuto qualche fastidio muscolare in questi giorni, farebbe subito ritorno a Castel Volturno non essendo più prevista la quarantena per i ritorni dall'Africa. Sarebbe il primo rientro, in attesa di Anguissa e Koulibaly (qualificati agli ottavi).