Spalletti potrebbe convocare Zielinski: il polacco può finire in panchina con la Juve

La notizia dell’allenamento in gruppo di Piotr Zielinski potrebbe portare Luciano Spalletti a convocarlo contro la Juve. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il polacco potrebbe essere presente in panchina sabato allo stadio Maradona. Il centrocampista azzurro ha svolto oggi l’intera seduta in gruppo così come Koulibaly, Insigne, Mertens e Ghoulam. Al posto di Zielinski pronto Elijf Elmas a scendere in campo dal 1' contro i bianconeri.