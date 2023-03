Spalletti ritrova anche Raspadori: al completo per il mese più importante

Il mese più importante della storia del Napoli. Molti hanno già etichettato così l'aprile che sta arrivando

Fonte: Tuttomercatoweb

Il mese più importante della storia del Napoli. Molti hanno già etichettato così l'aprile che sta arrivando ed è difficile smentire la definizione considerando che il gruppo di Luciano Spalletti insegue la matematica certezza per il terzo Scudetto e parallelamente giocherà - per la prima volta nella storia del club partenopeo - i quarti di finale di Champions League. Si tratta di sette partite dal peso naturalmente diverso, considerando il vantaggio accumulato che permetterà di gestire le forze nelle gare di campionato prima e durante le due sfide di Champions, ma il Napoli arriva nel migliore dei modi a questo mese cruciale.

Pure la sosta in aiuto

Nonostante i 16 azzurri convocati, si può considerare tutto sommato minimo l'impatto degli impegni con le nazionali. Chi ha avuto meno spazio ha potuto ritrovare minuti e fiducia mentre i giocatori più spremuti in molti casi sono stati risparmiati per un'ampia parte di gara o addirittura per una gara intera delle due sfide, come ad esempio l'attesissimo Kvaratskhelia, out nella prima gara (amichevole) della sua Georgia.

Raspa è tornato

"I'm back", ha scritto lui stesso ieri, al secondo giorno "quasi interamente in gruppo". Nessun rischio, ma già tra oggi e domani potrebbe completare il lavoro con i compagni e far parte dei convocati per la prima sfida al Milan. Ai box per ora ci sono realmente solo Demme e Bereszyński, tornato con un acciacco dalla nazionale. Nulla di grave però visto che i due si allenano comunque sul campo seppur in modo personalizzato.