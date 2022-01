Spalletti ritrova Insigne e c'è il primo ritorno dalla Coppa d'Africa

Prosegue il lavoro a Castel Volturno in vista del derby, a rischio a causa delle positività in casa Salernitana. Ad oggi non si giocherebbe, secondo il nuovo protocollo, visto che i granata hanno raggiunto i 9 positivi, ma molti risalgono al 14 o 15 giugno (almeno secondo le comunicazioni del sito web della Salernitana) e quindi alcuni potrebbero negativizzarsi in questi giorni. In ogni caso Luciano Spalletti s'è messo definitivamente alle spalle l'emergenza e sta sfruttando invece la settimana tipo per migliorare la condizione generale e recuperare ulteriori pedine.

Insigne ha già recuperato

Meno grave del previsto l'infortunio per il capitano. Ieri infatti s'è allenato totalmente in gruppo dopo alcuni giorni in cui aveva in parte già svolto lavoro in gruppo. Dovrebbe essere convocato per il derby, ma Spalletti non si prenderà troppi rischi sul minutaggio anche perché ora ci sono alternative in ogni ruolo ed in buone condizioni fisiche. Stesso discorso per Ospina che ieri ha fatto parte di allenamento in gruppo ed è da capire se risponderà alla chiamata della nazionale.

Primo ritorno dalla Coppa d'Africa

E' già terminata l'avventura dell'Algeria, ieri ko contro la Costa d'Avorio e quindi ultima nel gruppo E. Eliminazione dalla competizione per la nazionale di Adam Ounas che ha vissuto le tre gare del girone in tribuna a causa di qualche fastidio muscolare. Il giocatore rientrerà quindi subito a Napoli e sarà a disposizione durante la sosta. Occhi puntati ora sul Senegal di Koulibaly, che agli ottavi sfiderà Capo Verde, ed il Camerun di Anguissa che affronterà Comore.