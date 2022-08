Spalletti sostituisce i titolari al 70' per evitare sovraccarichi muscolari: 9 cambi

Al 70' Spalletti rivoluziona la squadra richiamando in panchina i titolari per non rischiare sovraccarichi muscolari

Al 70' Spalletti rivoluziona la squadra richiamando in panchina i titolari per non rischiare sovraccarichi muscolari: escono Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Fabian, Lozano ed Osimhen ed entrano Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera, Demme, Zielinski, Elmas e Petagna.