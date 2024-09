Spalletti utilizza Di Lorenzo come Conte: titolare da braccetto contro la Francia

L'Europeo è un incubo da dimenticare ma il CT Luciano Spalletti, dopo un'estate amarissima, ha già in mente i nuovi obiettivi per il futuro. Il ct ha intenzione di cambiare tutto dopo la spedizione fallimentare in Germania e punta tutto sul Mondiale 2026, con l'intenzione di spezzare una maledizione che regge da due edizioni consecutive. Spalletti quindi deve avviare una sorta di nuovo ciclo, cominciando dal Parco dei Principi anche per sfatare un tabù. Nelle prove tattiche di questa mattina, alla vigilia della sfida contro la Francia, Luciano Spalletti ha provato il 3-5-2 con questa formazione.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

Allenatore: Spalletti.

Il fresco nerazzurro Bellanova va quindi verso una maglia da titolare al posto di Cambiaso, con Di Lorenzo che scala nel ruolo di braccetto, proprio dove lo utilizza Conte in queste prime settimane di Napoli. Ricci invece potrebbe essere il prescelto in cabina di regia al posto di Fagioli, con Frattesi e Tonali a completare il reparto. L'Italia nel primo pomeriggio partirà per Parigi. Alle 18.30 la conferenza stampa al Parco dei Principi, un campo tabù per l'Italia. Gli azzurri infatti non vincono in Francia da oltre settant'anni, dato che l'ultimo successo risale all'aprile 1954. Uno stimolo in più per l'Italia, che non vorrà steccare la prima uscita ufficiale dopo l'amara sconfitta patita contro la Svizzera.