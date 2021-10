Spalletti 'vede' Sarri: contro il Torino per eguagliare uno storico record

Il Napoli non iniziava un campionato con una cavalcata così entusiasmante dalla stagione dei 91 punti. A Spalletti, però, manca ancora un passo per acciuffare Sarri che si fermò ad otto vittorie consecutive. Lo fermò proprio Spalletti che a Fuorigrotta con l’Inter alla nona giornata riuscì a portare a casa un pareggio. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Contro il Torino dunque si giocherà per eguagliare il record.