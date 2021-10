Spalletti vuole l'ottava di fila: già fatte le scelte per il Torino

Luciano Spalletti vuole riprendere subito il ritmo interrotto dalla sosta per le nazionali. Il tecnico del Napoli l'ha ribadito nel primo giorno in cui ha avuto quasi tutta la squadra a disposizione (mancano solo Lozano ed Ospina che rientreranno in serata e non partiranno dall'inizio contro il Torino), fissando l'obiettivo dell'ottava vittoria di fila che permetterebbe di ripartire subito positivamente, probabilmente di allungare su alcune concorrenti ed eguagliare anche il record partenopeo delle otto vittorie all'esordio che è di Sarri nell'anno dei 91 punti.

Avversario da non sottovalutare

L'ostacolo non è di quelli facili, e domani il tecnico lo evidenzierà con ogni probabilità in conferenza stampa, perché di fronte ci sarà il Torino. La squadra di Juric, sempre più sulla scia di Gasperini, gioca uomo su uomo a tutto campo ed è già ai primi posti in tutte le statistiche d'aggressività (intercetti, falli fatti, contrasti seconde palle), avvicinando i numeri di quel Verona che mandò in crisi gli azzurri sia all'andata che al ritorno nella scorsa stagione. E sull'uscire dalle marcature e la pressione a tutto campo è impostato il lavoro soprattutto di questi giorni

Scelte fatte

Per la formazione non sembrano esserci grossi dubbi e le rotazioni partiranno invece da giovedì quando al Maradona arriverà il Legia Varsavia. Per la sfida al Torino l'11 è praticamente fatto: Meret si riprenderà il posto tra i pali, considerando che Ospina rientrerà giusto per l'allenamento di domani, alle spalle della linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo inamovibili Fabian, Anguissa e Zielinski ed in attacco Politano - con Osimhen e Insigne - sfrutterà il lavoro nelle due settimane a Castel Volturno per spuntarla su Lozano. Il messicano, come il rientrante Mertens, potrà incidere eventualmente dalla panchina.