Spalletti vuole riprendersi il primo posto con questi due cambi di formazione

Il Napoli quest'oggi contro la Sampdoria proverà a mettere in fila la quinta vittoria in campionato per restare a punteggio pieno e riprendersi quindi la testa alla classifica. La squadra di Luciano Spalletti è chiamata ad uno sforzo importante: si tratta della terza trasferta consecutiva in appena sette giorni, dopo Leicester ed Udine, ed oltre alle insidie dal punto di vista tecnico arriva alla sfida di Genova con una gara europea in più nelle gambe e soprattutto un giorno in meno di recupero rispetto ai blucerchiati.

Situazione che però non sembra preoccupare Luciano Spalletti che dovrebbe ricorrere a soltanto due cambi rispetto all'undici schierato contro l'Udinese, che poi dilagando ha potuto evidentemente gestire la gara e probabilmente anche lo sforzo fisico. Il tecnico del Napoli dovrebbe proporre dal primo minuto - nel terzetto con Insigne dietro Osimhen - elementi come Hirving Lozano e Piotr Zielinski, un po' in ombra nell'ultimo periodo per una condizione non ancora al top, ma tutt'altro che semplici alternative considerando rispettivamente i 15 ed i 10 gol della scorsa stagione. Per il resto il problema del Napoli resta la mancanza di alternativa in mediana: Demme s'è allenato in gruppo negli ultimi giorni ma non è tra i convocati, per Lobotka c'è bisogno ancora di una settimana, e quindi obbligata la coppia Fabian-Anguissa. L'unico dubbio riguarda la difesa con Rrahmani, tra i migliori nelle ultime gare, che resta favorito su Manolas che in ogni caso può avere spazio nel prossimo impegno col Cagliari.