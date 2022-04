Spalletti vuole subito una reazione: verso la Roma al completo

Fronte comune e massima intensità in allenamento per non lasciare nulla di intentato. Il Napoli ieri ha ripreso la preparazione

Fronte comune e massima intensità in allenamento per non lasciare nulla di intentato. Il Napoli ieri ha ripreso la preparazione a Castel Volturno in vista della sfida casalinga contro la Roma, il giorno di Pasquetta, che rappresenta anche l'ultima occasione per superare la maledizione del Maradona (gli azzurri hanno il settimo rendimento interno ed il primo esterno) e restare agganciati al treno delle milanesi. Spalletti per ora non ha affrontato il ko con i viola, ma puntato sul partire subito al massimo per voltare pagina.

Rientri e recuperi

Ovviamente il tecnico potrà contare su Anguissa, che ha scontato la squalifica e si riprenderà il posto da titolare essendo uno degli insostituibili (con lui ed Osimhen la squadra ha una media punti abbondantemente oltre i due punti). Ieri però si sono aggregati al gruppo anche Ounas e Malcuit e soprattutto il primo può essere un'arma importante nei finali di gara come accaduto prima dell'ennesimo infortunio muscolare.

Questione di giorni

Nulla di grave per Meret, colpito da una gastroenterite e che tornerà in gruppo nei prossimi giorni, mentre c'è curiosità per capire se Spalletti potrà contare anche su Di Lorenzo e Petagna e avere la rosa al completo. Ieri hanno svolto ancora lavoro personalizzato in campo, ma tra oggi e domani potrebbero iniziare a svolgere lavoro in squadra. A quel punto soprattutto il laterale diventerebbe una tentazione per una maglia da titolare.