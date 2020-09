Spazio anche per Petagna al San Paolo: al 68' gli lascia spazio Osimhen

Nella girandola dei cambi del secondo tempo c'è spazio dal 68' anche per Palmiero al posto di Demme (evidentemente problemi fisici anche per Lobotka) e per Andrea Petagna, che ha preso il posto di Osimhen. In mezzo al campo non ci sono cambi, visto che manca anche Elmas, e quindi c'è Luperto adattato mezzala.