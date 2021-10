Spettacolo nella ripresa: la Francia ribalta la Spagna e vince la Nations League

A San Siro la Francia batte 2-1 in rimonta la Spagna nella finale di Nations League. Ritmi bassi, squadre contratte e poche emozioni nel primo tempo. La partita si accende nella ripresa con una raffica di emozioni. Al 64' la Spagna sblocca il match dopo la traversa colpita da Theo Hernández e un ribaltamento di fronte. Lancio delizioso di Busquets per Oyarzabal, che è bravo ad approfittare di un'incertezza di Upamecano e con un diagonale secco fulmina Lloris. Passano solo due minuti e la Francia pareggia grazie ad una magia di Benzema: il centravanti del Real Madrid si aggiusta il pallone sul destro e calcia a giro dal vertice dell'area trovando l'incrocio dei pali. All'80 la Francia ribalta il match: palla filtrante di Theo Hernández per Mbappé, che scatta sul filo dell'offside e deposita il piattone a tu per tu con Unai Simón. Finale concitato con azioni da una parte all'altra, ma il punteggio non cambia più e la Francia si aggiudica la Nations League.