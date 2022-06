Spettacolo senza reti tra Inghilterra e Italia: Di Lorenzo sfiora il gol nella ripresa

Finisce 0-0 tra Inghilterra e Italia, è mancato il gol, ma al Molineux di Wolverhampton le due nazionali finaliste di Euro 2020 regalano spettacolo

Finisce 0-0 tra Inghilterra e Italia, è mancato il gol, ma al Molineux di Wolverhampton le due nazionali finaliste di Euro 2020 regalano spettacolo e occasioni. Peccato per la cornice, solo 1500 ragazzini sugli spalti per una partita che meriterebbe un altro contorno. Nel primo tempo l'Italia tiene bene il campo e costruisce due occasioni limpide. La prima, dopo una manciata di secondi, è conseguenza di un illuminante passaggio di Pellegrini per Frattesi che tutto solo davanti a Ramsdale non ha centrato lo specchio della porta. La seconda, arrivata sempre dalla fascia destra, è conseguenza di una verticalizzazione di Locatelli per Di Lorenzo che ha servito a Tonali un pallone che era da spedire solo in porta, ma è stato sparato sul portiere.

La squadra di Southgate crea la prima occasione per un errato disimpegno di Donnarumma: bravo Locatelli a non mollare Abraham e ad ostacolarlo al momento della conclusione in porta. La seconda palla gol inglese è una traversa colpita da Mount arrivata dopo una bella discesa sulla fascia destra di Sterling. Nella ripresa prima l'Inghilterra sfiora ancora il gol con Sterling, la sua conclusione sul cross da posizione ravvicinata termina incredibilmente a lato. Dopo l'ora di gioco è l'Italia ad andare vicinissima al gol con Di Lorenzo: passaggio illuminante di Pellegrini per il taglio dell'esterno del Napoli che calcia in maniera sporca con la palla che dopo il rimpallo termina in corner.