Spezia-Cremonese, le formazioni ufficiali: ancora panchina per Gaetano

Al Picco di La Spezia va in scena il recupero della 17esima giornata tra Spezia e Cremonese: la formazione di Vincenzo Italiano e quella di Massimo Rastelli tornano in campo per il recupero della diciassettesima giornata di Serie B, non disputato lo scorso 19 dicembre a causa delle forti piogge scese in quei giorni sulla Liguria. Ancora panchina per il calciatore del Napoli Gianluca Gaetano.

LE FORMAZIONI:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Maggiore, M. Ricci, Acampora; F. Ricci, Galabinov, Bidaoui

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Crescenzi, Migliore; Arini, Gustafson, Deli; Piccolo, Celar; Ceravolo.