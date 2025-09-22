Ufficiale

Spinazzola show con gol e assist: è lui l'MVP di Napoli-Pisa per la Lega

di Davide Baratto

Leonardo Spinazzola, autore dell'assist del vantaggio e del gol del momentaneo 2-1 nella vittoria del Napoli contro il Pisa, è l'MVP della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il laterale azzurro, autore dell'ennesima grande prestazione in questo avvio di stagione, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match. Di seguito la foto.